Son dakika haberi... HDP'li vekillerin bulunduğu minibüs ile taksi çarpıştı 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... HDP'li vekillerin bulunduğu minibüs ile taksi çarpıştı 1 ölü, 9 yaralı

14.10.2022 16:58

Son dakika gelişmesine göre HDP'li vekillerin bulunduğu minibüs ile taksi çarpıştı 1 ölü, 9 yaralı (2)TAKSİDEKİ YOLCUNUN DURUMU KRİTİKAnkara'da kazada hayatını kaybeden taksi şoförü Soner Özenç'in (47) cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

HDP'li vekillerin bulunduğu minibüs ile taksi çarpıştı 1 ölü, 9 yaralı (2)

TAKSİDEKİ YOLCUNUN DURUMU KRİTİK

Ankara'da kazada hayatını kaybeden taksi şoförü Soner Özenç'in (47) cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Özenç'in, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan, takside yolcu olarak bulunan 1 kişi ile minibüsteki 3'ü milletvekili 8 HDP'li ise hastanede tedaviye alındı. Taksi yolcusunun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Adli Tıp Kurumu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... HDP'li vekillerin bulunduğu minibüs ile taksi çarpıştı 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... HDP'li vekillerin bulunduğu minibüs ile taksi çarpıştı 1 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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