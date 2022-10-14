Son dakika haberi... HDP'li vekillerin bulunduğu minibüs ile taksi çarpıştı 1 ölü, 9 yaralı

HDP'li vekillerin bulunduğu minibüs ile taksi çarpıştı 1 ölü, 9 yaralı (2)

TAKSİDEKİ YOLCUNUN DURUMU KRİTİK

Ankara'da kazada hayatını kaybeden taksi şoförü Soner Özenç'in (47) cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Özenç'in, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan, takside yolcu olarak bulunan 1 kişi ile minibüsteki 3'ü milletvekili 8 HDP'li ise hastanede tedaviye alındı. Taksi yolcusunun sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. (DHA)