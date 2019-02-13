Hdp'li Vekillerin Leyla Güven'e Destek Yürüyüşüne İzin Verilmedi (2)
6 saat önce
HDP'Lİ AYDENİZ, KADIN POLİSİN KOLUNU ISIRDIHDP milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç, Sait Dede ve Salihe Aydeniz; partilerinin Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla Kazım Karabekir Caddesi'nde yürüyüş yapmak istedi.
HDP
'Lİ AYDENİZ, KADIN POLİSİN KOLUNU ISIRDI
HDP milletvekilleri Muazzez Orhan
, Murat Sarısaç
, Sait Dede ve Salihe Aydeniz
; partilerinin Hakkari Milletvekili Leyla Güven
'e destek amacıyla Kazım Karabekir
Caddesi'nde yürüyüş yapmak istedi. Bir süre yürüyen vekiller, polis tarafından izin verilmeyince caddedeki kaldırımda oturma eylemi başlattı. Kadın polis memuru oturma eyleminde pankart açan HDP Diyarbakır
Milletvekili Salihe Aydeniz'in elindeki pankartı almak istedi. Pankartı vermek istemeyen Aydeniz, kadın polisin kolunu ısırdı. Bunun üzerine kadın polisin rapor almak için hastaneye gittiği belirtildi.
Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:32 Kaynak: DHA
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