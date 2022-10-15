HDP'li milletvekillerinin karıştığı kazada hayatını kaybeden taksi şoförü defnedildi - Son Dakika
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HDP'li milletvekillerinin karıştığı kazada hayatını kaybeden taksi şoförü defnedildi

15.10.2022 15:11
HDP'li milletvekillerinin karıştığı kazada hayatını kaybeden taksi şoförü defnedildi

HDP'li milletvekillerinin karıştığı kazada hayatını kaybeden taksi şoförü Soner Özenç, Ankara'da toprağa verildi.

HDP'li milletvekillerinin karıştığı kazada hayatını kaybeden taksi şoförü Soner Özenç, Ankara'da toprağa verildi.

Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı Milli Kütüphane kavşağında dün sabah saatlerinde HDP'li milletvekillerinin bulunduğu minibüsle ticari taksinin çarpışması sonucu iki araç da hurdaya döndü. Kaza sonucu olay yerinde hayatını kaybeden taksi şoförü Soner Özenç için Karşıyaka Mezarlığı Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Taksici arkadaşları ve ailesinin katıldığı namazın ardından Soner Özenç, Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. - ANKARA

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HDP'li milletvekillerinin karıştığı kazada hayatını kaybeden taksi şoförü defnedildi HDP'li milletvekillerinin karıştığı kazada hayatını kaybeden taksi şoförü defnedildi HDP'li vekilleri taşıyan minibüs kazaya karıştı! Taksi sürücüsü yaşamını yitirdi HDP'li vekilleri taşıyan minibüs kazaya karıştı! Taksi sürücüsü yaşamını yitirdi
Kaynak: İHA

Halkların Demokratik Partisi, Çankaya, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP'li milletvekillerinin karıştığı kazada hayatını kaybeden taksi şoförü defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'li milletvekillerinin karıştığı kazada hayatını kaybeden taksi şoförü defnedildi - Son Dakika
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