Hdp'li Vekillerin Yürüyüşüne Polis İzin Vermedi
41 dakika önce
HDP'li vekillerin yürüyüşüne polis izin vermediDİYARBAKIR - Diyarbakır'da, açlık grevine devam eden HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven için yürümek isteyen HDP'li vekillere polis izin vermedi.
HDP
'li vekillerin yürüyüşüne polis izin vermedi
DİYARBAKIR - Diyarbakır
'da, açlık grevine devam eden HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven
için yürümek isteyen HDP'li vekillere polis izin vermedi.
Terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan
için başlattığı açlık grevi eylemi 100. güne giren Leyla Güven için HDP'li milletvekilleri yürüyüş yapmak istedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren kentin 4 farklı giriş noktasından yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Yapılan görüşmelerin ardından güvenlik güçleri, sadece milletvekillerin araçları ile Leyla Güven'in evinin yakınına gitmelerine izin verdi. Araçlarına binen 30 HDP'li vekil, Bağlar
ilçesi Bağcılar
Mahallesi Aram Tigran
Caddesi önüne geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında basın açıklaması yapan milletvekilleri daha sonra dağıldı.
Öte yandan, kent genelinde Leyla Güven için izinsiz yürüyüş yapmak isteyen yaklaşık 50 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:02 Kaynak: İHA
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