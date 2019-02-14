Hdp'li Yıldırım Hakkında Soruşturma

HDP eski Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında, sosyal medya paylaşımlarında terör propagandası yaptığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

HDP eski Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında, sosyal medya paylaşımlarında terör propagandası yaptığı suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.



HDP'nin bir önceki dönem Van Milletvekili olan Nadir Yıldırım hakkında, Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki paylaşımlarında 'Terör örgütü propagandası yapmak', 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından soruşturma başlatıldı. Yıldırım'ın yurt dışında olduğu öne sürüldü.



- Van

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