Son Dakika Haberleri: Hdp'li Yıldırım Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Hdp'li Yıldırım Hakkında Soruşturma Başlatıldı

1 saat önce

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle HDP eski Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında soruşturma başlattı.

Hdp'li Yıldırım Hakkında Soruşturma Başlatıldı, System.String[]
Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle HDP eski Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, HDP Van eski Milletvekili Yıldırım hakkında, sosyal paylaşım sitesi Twitter' da, "Hiçbir zaman çaresiz olmadık. Çünkü PKK var. PKK bitmez. PKK nicelerini bitirdi faşistlerin. Sıranızı bekleyin. Bizi de bitirecek. Topalınızla, reisinizle, hav hav yapanınızla. Pek yakında.", "Merak etmeyin yakında dişlerimiz siz ve ortağınız olan tüm faşistlerin gırtlağında olacak", "Bahçeli ve Erdoğan sayesinde pek yakında Türkiye diye bir yer kalmayacak. Ama Kürdistan hep vardı ve var olmaya devam edecek. Biji Kürdistan." sözleri ve diğer suç unsuru taşıyan paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, söz konusu paylaşımlarıyla ilgili Nadir Yıldırım hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma yürütülecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:54 Kaynak: AA

Başsavcı, Van, Halkların Demokratik Partisi, Politika
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