Hdp'li Yıldırım'ın Açıklamalarına Tepkiler

Gaziantep ve Şanlıurfa'da siyasiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'yı öven, tehdit içerikli açıklamalarına ilişkin tepkilerini dile getirdi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Türkiye-Pakistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ali Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'nın emperyalist güçlerin kullandığı bir maşa olduğunu ifade etti.



PKK'nın ne Türkiye'de ne de Orta Doğu'daki Kürt halklarını temsil edemeyeceğini anlatan Şahin, "Yıldırım'ın açıklamaları her şeyden önce bir itiraf. Bugüne kadar HDP, 'PKK ile organik bağının olmadığı' yönünde söylemleriyle halkın karşısına çıkıyordu ama vekilin bu açıklamaları, bağı çok net ortaya koymuştur. Bu açıklamalar, HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu gösteriyor. Bu bir itiraftır, şuuraltı boşalımıdır." ifadelerini kullandı.



Ali Şahin, bu açıklamaların Avrupa'daki bürokrat ve siyasilerin de bazı gerçekleri görmelerine vesile olabileceğine işaret ederek, şöyle devam etti:



"Bu açıklamalar, bizim deyişlerimizi kolaylaştıracak. Avrupa Komisyonu Parlamenter Meclisi, HDP'yi bir türlü PKK'nın siyasi uzantısı görmek istemiyordu. HDP'li eski vekilin bu açıklamasından sonra AB'deki dostlarımız da HDP'nin gerçek yüzünü görmüş olacak veya anlamak zorunda kalacaklar. Bundan sonra hukuki süreç işleyecektir. Tüm dünyada terör örgütünü övmek suçtur. Bugüne kadar 40 bini aşkın insanı, kadın, çocuk, yaşlı, asker, sivil demeden katletmiş bir örgütün övülmesinin hukuki karşılığı olacaktır."



"Sonlarının gelmesi an meselesidir"



MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay da HDP'yi siyasi bir parti olarak görmediklerini ifade ederek, "Çünkü bunlar PKK'nın Türkiye'deki siyasi uzantılarıdır." dedi.



HDP'nin hiçbir zaman terör örgütüyle arasına mesafe koyamadığını anlatan Atay, şunları dile getirdi:



"HDP hiçbir zaman 'PKK terör örgütüdür' diyememiştir. O yüzden HDP ile PKK arasında fark bulunmamaktadır. Açıklamalardaki 'PKK bitmez.' sözü aslında şunu anlatıyor, 'Bizler PKK'nın destekçileriyiz, PKK'lıyız. PKK'yı bitirmemek için elimizden gelen tüm mücadeleyi vereceğiz.' Bu bariz şekilde açık. Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir şey olamaz. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Tek vatan vardır, o da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bunlar son çırpınışlar. Artık güçlerini kaybettiler. Dağlarda sadece 700-800 terörist kaldı. Çok şükür yapılan operasyonlar, bunların belini büktü. Sonlarının gelmesi ise an meselesidir. Türkiye'deki herkes kardeştir. Hiç kimse bunu bozamaz."



"Çukur siyasetiyle Kürt halkını mağdur etmiştir"



Bülbülzade Vakfı Başkanı Turgay Aldemir de terör örgütünün gerek Kandil'de, gerekse de Suriye'de hızla kan kaybettiğini söyledi.



Geçmişte Suriye'de Afrin'de yenilgiye uğrayan teröristlerin şimdilerde de benzer bir sonu Fırat'ın doğusunda yaşamak üzere olduğunu belirten Aldemir, "Terör örgütü temsilcileri, geçmişte çukur siyasetiyle başta Kürt halkı olmak üzere tüm insanlığı mağdur etmiştir. Bu topraklarda ihanetler ve dış odakların maşalığını yapanlar hep olmuştur ama hiçbir zaman var olamamışlardır. Eğer bir sondan bahsediliyorsa bu doğrudur ama geçerli olduğu nokta teröristler içindir. Aydınlığın en yakın olduğu an, karanlığın yoğunlaştığı zamandır. Bu açıklamalar da gösteriyor ki aydınlık yakındır." diye konuştu.



Aldemir, Türkiye'de yaşayan insanların mezhep, inanç, etnik milliyete bakmadan en zor zamanlardan birliktelikle çıktığını vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Söz konusu bu milletin inancı, kültürü, tarihi olduğu zaman hiçbir insan terör örgütlerine asla fırsat vermez. Alevi'si, Sünni'si, Kürt'ü, Laz'ı, Türk'ü, Çerkez'i ve hatta gayrimüslimiyle insanlarımız aynı cephede, geçmişte ve en yakın tarihimizdeki 15 Temmuz'da olduğu gibi birlikteliğine devam eder. Siyasetteki birtakım meseleler birilerini yanıltmasın. Halkımızın bu tür oyunlara prim vermeyeceğini, etnik ayrımcılık konusunda hassas davranacağına olan inancımız da her zaman diridir."



Şanlıurfa



Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'yı öven, tehdit içerikli açıklamalarının şehitlerin kemiklerini sızlattığını söyledi.



Türkiye'yi tehdit eden Yıldırım'ın, HDP-PKK birlikteliğine bir örnek olduğunu belirten Yavuz, şunları kaydetti:



"Ben de Şanlıurfa'dan Suruçlu Kürt gazi olarak sesleniyorum, senin o 'Bitmez' dediğin PKK'yı, benim askerim, polisim öldüre öldüre bitiriyor ve şundan emin olun 2020 yılında kimse bir daha PKK diye bir örgütten bahsetmeyecek. Kinimizde boğulup, kaybolup gideceksiniz. Yıllardır bölgemizde halkımızı terörle korkutarak ezmeye çalışan ve bunu kullanarak ortada gezen teröristler, bu sınırlar içinde kiminle kol kola girmeye çalışırlarsa çalışsınlar yerleri yoktur. Sözde vekil olan PKK'nın tetikçileri, örgütün varlığını siyasi olarak devam ettirebilmek, sosyal paylaşım sitelerinde insanlarımızı tahrik etmek, toplumsal birliğimizi zedeleyebilmek ve eylem kabiliyeti bitmiş olan PKK'yı gündemde tutabilmek amacıyla gayretlerine devam ediyorlar. Ayakları birbirine dolaşmış durumda. Şu atılan iletiler çaresizliğin en net göstergesi. ABD yenildikçe, PKK ve HDP yıkılıyor. Çaresizler, Türkiye'den silinecekler."

