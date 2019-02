Hdp'li Yıldırım'ın Açıklamalarına Tepkiler

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, eski HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım'ın sosyal paylaşım sitesinde terör örgütü PKK'yı öven, tehdit içerikli açıklamalarını kınadı.

Önder İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) Diyarbakır Şube Başkanı İbrahim Gökdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gerek terör örgütü PKK'nın gerekse HDP'nin bölge halkının değerlerine, kültürüne ve inancına hiçbir zaman saygı göstermediğini, her zaman düşmanlık ettiğini belirtti.



Bu tür söylemlerle bölgede başlayan ve herkesin arzu ettiği huzur ve kardeşlik ortamının tekrar kan gölüne dönüştürülmek istendiğini kaydeden Gökdemir, bu paylaşımların HDP'li eski vekilin halkın gözünde ne kadar basit bir konuma düştüğünü gösterdiğini aktardı.





Halkın talepleri yerine terör örgütü PKK'nın savunuculuğuna soyunanların kaybedeceğini dile getiren Gökdemir, şöyle devam etti:





"Halkımız da artık terör örgütü PKK ve HDP'nin gerçek yüzünü görüyor. Halkımızın PKK'dan ve onun siyasi uzantısından uzak durmasını davet ediyoruz. Çünkü PKK en çok Kürt halkına zarar vermiş ve zulmetmiştir. Çoluk çocuklarımız katledilmiştir. Hem sosyal hem ekonomik hem de huzur ortamına kavuşan bölgemizin, yeniden kan ve gözyaşına çevrilmesine izin vermeyeceğiz. Halkımız bu tehdit, kan ve gözyaşını reddediyor."



"Kazdırdıkları çukurları çocuklarımıza mezar yaptılar"





Memur-Sen Siirt İl Temsilcisi Murat Şeker, Yıldırım'ın paylaşımlarının gerçek yüzlerini bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi.





Çareyi terör saldırılarında bulanların Mecliste milleti temsil edebilmesinin mümkün olmadığını belirten Şeker, şöyle dedi:





"Kendisini terör örgütü PKK'ya katılmak üzere dağa çıkmaya davet ediyorum. Bizim dağa gönderecek çocuğumuz yok. Çözüm sürecinde barış söylemleri konuşulurken onlar çocuklarımıza çukur kazdırıyordu. Süreci bitirip kazdırdıkları çukurları çocuklarımıza mezar yaptılar. O çocukların vebalini nasıl ödeyecekler? Ütopik davaları uğruna şehirlerimizi yakıp yıktılar. Bu nedenle dağa çıksın diyoruz."



"Artık sırtlarını dayayacakları bir PKK olmayacaktır"



Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, Yıldırım'ın sosyal medya hesabından haddini ve maksadını aşan tehdit içerikli açıklamalarda bulunarak küstahlık yaptığını söyledi.



Daha önce de terör örgütünü öven ve benzer tehditlerde bulunan HDP'li vekillerin yargı önünde hesap verdiğini ve vermeye devam edeceklerini anımsatan Sözen, devletin, hükümetin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin azim ve kararlı mücadelesi sayesinde, HDP'lilerin sırtlarını dayadığı terör örgütü PKK ve diğer örgütlerin yok olup gideceğini, tarihin çöplüğündeki yerlerini alacaklarını belirtti.



HDP'lilerin bu tür ucuz tehditlerinin sebebinin, çok sevdikleri terör örgütü PKK'nın onların gözünün önünde eriyip gitmesinden kaynaklandığını aktaran Sözen, "Bu söylemler acziyetin, çaresizliğin ürünüdür. Yakın zamanda artık sırtlarını dayayacakları bir PKK olmayacaktır. HDP'li vekilin bu küstah ve alçakça söylenmiş sözlerini de kendisine iade ediyorum." ifadelerini kullandı.



"Bu ülkenin vatandaşlığından da çıksınlar o zaman"



Mardin Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Dayanışma ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Velit Alptekin ise HDP'nin Kürtleri temsil etmediğini, terör örgütü PKK'nın ve dış güçlerin siyasi uzantısı olduğunu kaydetti.



Küstahça tehdit ettikleri ülkenin ekmeğini yemekten geri kalmadıklarını aktaran Alptekin, "Madem bu ülkenin bayrağından, birliğinden, varlığından rahatsızlar o zaman bu ülkenin vatandaşlığından da çıksınlar. Ömür boyu bu ülkenin maaşını ekmeğini yiyecekler, sonra dönüp tehdit edecekler. Dinimiz, bayrağımız ve birliğimiz için nice şehitler verildi. Bu tehditlere karnımız tok. Bu terör seviciler, yargı önünde muhakkak hesap vereceklerdir. Devletimizden, bu kravatlı teröristlerin her kurum ve ortamdam temizlenmesini istiyoruz." diye konuştu.



"Bu dil, topluma zarar verir"



Türkiye Kardeşlik Birliği (TÜRKAB) Batman İl Başkanı Şehmus Temiz, kullanılan dilin, siyasi veya parlamenter dil olmadığını, bir parlamenterin böyle bir açıklama yapabileceğine inanamadığını belirtti.



"Bu açıklama yapılmış mı yaptırılmış mı ona bakmak lazım. Aynı zamanda bu açıklamanın yapılma amacına hizmet etmemek lazım. Seçim öncesi tahrik ve provakasyonların kimin işine geleceğini iyi bilmek gerekiyor. Vatandaşın aklıyla oynamanın anlamı yok." diyen Temiz, herkesin yaşananları net olarak gördüğünü anlattı.



Legal bir siyasi partinin legal sınırlara özen göstermesi, vatandaşı da devleti de tahrik edecek açıklamalardan uzak durması gerektiğine işaret eden Temiz, "Bu dil, topluma zarar verir. Siyasi iradenin de bu tarz açıklamalardan kaçınması gerekir." dedi.



"Bu paylaşımla kirli yüzünü ortaya çıkarmıştır"



Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Dönem Sözcüsü Kenan Peker, Yıldırım'ın, terör örgütü PKK'yı öven ve tehdit içerikli açıklamalarının tükenmişliğin ve hadsizliğin bir sonucu olduğunu aktardı.



Yıldırım'ın sosyal paylaşım hesabından bölücü terör örgütünü öven ve ülkeye yönelik tehdit içeren açıklamalarını şiddetle kınadıklarını ve lanetlediklerini belirten Peker, şöyle konuştu:



"Yıldırım, onursuzca yapmış olduğu bu paylaşımla kirli yüzünü ortaya çıkarmıştır. Bu ülke milletiyle, bayrağıyla ve inancıyla bölünmez bir bütündür. Vatan hainleri istedikleri kadar çırpınsın, istedikleri kadar nifak tohumları ekmeye çalışsınlar ama bu ülkeyi bölemeyecekler. Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Sünnisi, Alevisi yüzyıllardır bu ülkede barış ve huzur içinde yaşadık ve yaşamaya devam edeceğiz, herkes bunun farkında ve bilincindedir. Soylumuzla soysuzların, reisimizle de bu ülkeye nifak tohumlarını eken güçlerin ipini pazara çıkardık. Kim ki bu ülkeye zarar veriyorsa ya da vermeye çalışıyorsa elbetteki cezasını çekecektir."



Peker, Yıldırım'ın yaptığı hadsiz ve kirli paylaşımından dolayı kardeşçe yaşamayı kendisine şiar edinmiş bu milletten özür dilemesi ve hakkında gerekli cezai işlemin bir an önce yapılması gerektiğine işaret etti.



"Bu hainlere maaş verilmemesi için acilen gereken yapılmalıdır"



Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan da Yıldırım'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı tehdit dolu açıklamasıyla haddini aştığını bildirdi.



Yıldırım'ın haddini aşan açıklamalarını kınadıklarını ifade eden Tan, daha önce Yıldırım gibi konuşanların tehditlerinin yanlarına kar kalmadığını ifade etti. Naim Tan, bu ülkenin birliği, beraberliği ve bütünlüğü için binlerce şehit verdiklerini ifade ederek, "Bu vatan için hepimiz canımızı seve seve vermeye hazırız." dedi.



Tan, HDP'li vekillerin devletten maaş aldığına dikkati çekerek, "Halkımızın vergisiyle bu hain teröristlere verilen maaşın bizlere kurşun olarak döndüğü apaçıktır. Bu hainlere maaş verilmemesi için acilen gereken yapılmalıdır." ifadesini kullandı.



"Bütün terörist faaliyetleri reddediyoruz"



Şırnak Nuh Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği Başkanı Nurettin Tatar ise hiç bir zaman hiç kimsenin terörle hedefine ulaşamadığına, teröre sırtını dayayanların her zaman kaybetmeye mahkum olduğuna dikkati çekti.



"Terörden en çok çeken bizler, terörün çözüm olmadığını biliyoruz ve bütün terörist faaliyetleri reddediyoruz. Bu yapılan açıklama alçakça bir açıklamadır. Bu açıklamayı nefretle kınıyoruz." diyen Tatar, belli bir temsiliyeti olan insanların daha insancıl ve kucaklayıcı bir dil kullanmalarını beklediklerini söyledi.

