HDP'li yöneticilere yönelik suçlama: 37 kişinin öldüğü olayları azmettirmek - Son Dakika

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "Kobani olayları" soruşturmasının detayları belli oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Kobani olayları" olarak bilinen, 6-7 Ekim 2014 yılındaki eylemlerle ilgili aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Sırrı Süreyya Önder ve Altan Tan'ın da aralarında olduğu HDP'lilerin bulunduğu 82 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler olayların "azmettiricisi" olmakla suçlanıyor. Gözaltı kararı verilen HDP'li yöneticilerin 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara neden olan sokak eylemlerini sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla azmettirdikleri değerlendiriliyor.

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