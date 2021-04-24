HDP'liler '1 saatlik işe iki yevmiye' vereceğiz diye çağırdıkları çocuğu dağa götürmüş - Son Dakika

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan aileler, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile 599'uncu günde nöbetlerine kaldıkları otelde devam ediyor. Yusuf Ödümlü'nün babası HDP'lilerin oğlunu 1 saatlik işe iki yevmiye verecekleri vaadiyle çağırdıklarını ve oradan da dağa götürdüklerini söyledi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 599'uncu gününde korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında kaldıkları otelin toplantı salonunda sürüyor.

"Her ilde bu eylemi başlatsınlar"

2014 yılında Siirt'in Şirvan ilçesinde 16 yaşındayken kaçırılan oğlu Yusuf için eylemini sürdüren Nurettin Ödümlü, evladını HDP'lilerin kandırdığını ileri sürdü. Baba Ödümlü, "Şirvan'a geldiler. Gece geldiler çocuğa dediler ki, 'Siirt'te gel, bir yük var, indir. 1 saatlik işe sana iki yevmiye vereceğiz' diye çocuğu kandırıp götürdüler. Ben burada dağdakilere hepsine sesleniyorum. İnsanları niye öldürüyorsunuz. Niye siz öleceksiniz, evinize gelin. Gelin teslim olun. Siz devlete teslim olursanız, devlette sizi anne, babalarınıza teslim ediyor. Çocuğu dağda olanlar gelsin. Bu devleti sevenler gelsin, herkes bize destekçi olsun. Her ilde bu eylemi başlatsınlar. Bize dediler Yusuf ölmüş. Onun için annen hastadır. Oğlum, sen neredeysen en azında bir ses ver, bir mesaj gönder" dedi. - DİYARBAKIR