Son Dakika Haberleri: HDP'liler gözaltına alındı
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HDP'liler gözaltına alındı

51 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasını protesto etmek isteyen ve aralarında Muğla HDP il teşkilatı ve üyelerinin de bulunduğu grup izinsiz basın açıklaması yapmakta direnince gözaltına alındılar.

HDP'liler gözaltına alındı, System.String[]
İçişleri Bakanlığınca, Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevlerinden uzaklaştırılmasını protesto etmek isteyen ve aralarında Muğla HDP il teşkilatı ve üyelerinin de bulunduğu grup izinsiz basın açıklaması yapmakta direnince gözaltına alındılar.

Menteşe Sınırsızlık meydanında toplanan grup, basın açıklaması yapmak istedi. Muğla Valiliğinden izin almayan grup, emniyet güçleri tarafından yapılan ikaza rağmen açıklama yapmakta direndiler.

Emniyet güçlerinin basın açıklamasına izin vermemesine rağmen aralarında HDP il yönetimi ve üyelerinin de bulunduğu grup basın açıklaması yapmaya başladı. Bunun üzerine polis 22 kişiyi gözaltına aldı. - MUĞLA
Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:50 Kaynak: İHA
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