Son Dakika Haberleri: HDP'liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında arbede çıktı
Son Dakika Güncel Haber

HDP'liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında arbede çıktı

2 saat önce

HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler ile HDP'liler arasında arbede yaşandı.

HDP'liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında arbede çıktı, System.String[]

HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler ile HDP'liler arasında arbede yaşandı.


Günlerdir HDP İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eyleminde bulunan ailelerin eylemi devam ediyor. Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere HDP'liler hakaretlerde bulundu. Aileler ile HDP'liler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polislerin araya girmesiyle arbede büyümeden yatıştırıldı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 03:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayyumları protesto etmek için, bombalı saldırıya hazırlanan 7 terörist yakalandı
HDP önünde eylem yapan aile sayısı 8'e yükseldi Mardin Büyükşehir Belediyesi HDP ve yabancı heyetler için 500 bin lira harcamış Afrikalı 3 milyarder kıtanın yarısından daha fazla servete sahip

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:36:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP'liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında arbede çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]