HDP'liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında arbede çıktı
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HDP'liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında arbede çıktıDİYARBAKIR - HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler ile HDP'liler arasında arbede yaşandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:15 Kaynak: İHA
HDP'liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında arbede çıktı
DİYARBAKIR - HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aileler ile HDP'liler arasında arbede yaşandı.
Günlerdir HDP İl Başkanlığı önünde dağa kaçırılan çocukları için oturma eyleminde bulunan ailelerin eylemi devam ediyor. Çocuklarının terör örgütünün elinden kurtarılması için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelere HDP'liler hakaretlerde bulundu. Aileler ile HDP'liler arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polislerin araya girmesiyle arbede büyümeden yatıştırıldı.
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