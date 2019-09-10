Son Dakika Haberleri: HDP'liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında gerginlik
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HDP'liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında gerginlik

14 dakika önce

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileler ile HDP il binasında bulunan kişiler arasında gerginlik yaşandı.

HDP'liler ile oturma eylemi yapan aileler arasında gerginlik, System.String[]

Diyarbakır'da oturma eylemi yapan aileler ile HDP il binasında bulunan kişiler arasında gerginlik yaşandı. Oturma eylemindeki annelerden Mevlüde Üçdağ sinir krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.


Çocukları dağa kaçırıldığı için oturma eylem başlatan ailelerin eylemi 8. gününe girerken aileler ile HDP il binasında bulunanlar arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa süreli gerginlikte Mevlüde Üçdağ, "Bana çocuğumu verin ne olur. Bana bu acıyı çektirmeyin dayanamıyorum. Ben artık dayanamıyorum, eşim şeker komasına girmiş. Eğer biraz vicdan varsa çocuğunun bilgilerini alırlar, dağdan indirirler" diyerek sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Üçdağ hastaneye kaldırıldı. - DİYARBAKIR

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:16 Kaynak: İHA
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