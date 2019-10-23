HDP'lilere terör propagandasından gözaltı

Malatya'da HDP Hekimhan İlçe Eş Başkanı Muharrem Özbey ile HDP Arguvan üyesi Aziz Polat, jandarma ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesapları üzerinden Barış Pınarı Harekatı'nı karalayan ve PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hekimhan İlçe Eş Başkanı Muharrem Özbey ile HDP Arguvan üyesi Aziz Polat, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 2 tabanca şarjörü, 8 mermi, 2 cep telefonu ve 1 tablet bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 HDP'linin jandarmadaki sorguları devam ediyor.

(İHA)