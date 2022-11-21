HDP'lilerin 'Pençe Kılıç Hava Harekatı' protestosuna polis müdahalesi: 47 gözaltı - Son Dakika
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HDP'lilerin 'Pençe Kılıç Hava Harekatı' protestosuna polis müdahalesi: 47 gözaltı

21.11.2022 19:18
HDP'lilerin 'Pençe Kılıç Hava Harekatı' protestosuna polis müdahalesi: 47 gözaltı

DİYARBAKIR'da Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan 'Pençe Kılıç Hava Harekatı'nı, basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen HDP'li gruba polis müdahale etti, 47 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yapılan 'Pençe Kılıç Hava Harekatı'nı, basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen HDP'li gruba polis müdahale etti, 47 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da aralarında HDP Milletvekili Dersim Dağ ile partililerin bulunduğu bir grup, Yenişehir ilçesinde bulunan Dağkapı Meydanı'nda toplandı. Grup, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen 'Pençe Kılıç Hava Harekatı'nı protesto etmek istedi. Ancak, polis grubun dağılması yönünde ikazda bulundu. Buna rağmen basın açıklaması yapmak isteyen gruba, polis izin vermedi. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan aralarında HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zeyyat Ceylan ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır İl Eş Başkanı Seval Gülmez'in de olduğı 47 kişi gözaltına alındı.


Kaynak: DHA
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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP'lilerin 'Pençe Kılıç Hava Harekatı' protestosuna polis müdahalesi: 47 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: HDP'lilerin 'Pençe Kılıç Hava Harekatı' protestosuna polis müdahalesi: 47 gözaltı - Son Dakika
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