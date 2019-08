HDP'lli belediye askerden sonra işe almadı, hayatı karardı

- Diyarbakır'da yaşayan Sercan Deniz, Bağlar Belediyesi'nde çalıştığı sırada 2017 yılında askere gitti

-Dönemin HDP'li belediye başkanı tarafından askerlik görevi sonrası işe alınmayan Deniz, valiliğe dilekçe yazıp durumu anlattı

-Tekrar işe alınan Deniz, 2018'de uygulanan mobbing ile birlikte işine son verildi

DİYARBAKIR - HDP'li başkan döneminde Bağlar Belediyesinde 7 yıl çalıştıktan sonra 2017 yılında askere giden Sercan Deniz, terhis olduktan sonra eski başkan Birsen Kaya Akat tarafında işe alınmadı. Valiliğe yazdığı dilekçeden sonra işe alınıp 3 ay çalıştıktan sonra mobbing uygulanarak işten çıkarılan Sercan Deniz, tekrar işine dönmek için yetkililerden yardım bekliyor.

Diyarbakır'da yaşayan 3 çocuk babası 38 yaşındaki Sercan Deniz, Bağlar Belediyesinde 7 yıl boyunca temizlik elemanı olarak çalıştı. 2017 yılında askere giden Deniz, askerden geldikten sonra tekrar işine dönmek için giderken iş çıkış kağıdını imzalamadı. Deniz, askerdeyken kendisinin yerine eleman alındığını öğrendi. Terhis olduktan sonra tekrar işine dönmek isteyen Sercan Deniz'in isteği, eski Bağlar Belediye başkanı tarafından kabul edilmedi. Daha sonra valiliğe işe alınan teröristleri örnek göstererek işe alınmasını talep etmek için dilekçe yazan Deniz, ilk üç ay kadrosu verilerek işe alındı. İddiaya göre valiliğe verdiği dilekçe ve dilekçede verdiği örneklerden dolayı Birsen Kaya Akat tarafından hedef gösterilerek şefleri tarafından mobbing uygulanan Deniz, tekrar işine dönmek için yetkilerden yardım bekliyor.

"Ailesinde terörist olan kadro alacak, ben vatani görevimi yerine getirdim diye kadro yok"

2018 yılının 7'nci ayında işten atıldığını, işten atılma gerekçesinin de şeflerine itaatsizlik olduğunu ifade eden Deniz, " Hepsi yalan, hepsi palavra. Ben askere geç yaşta gittim. 7 sene boyunca belediyede çalıştım, 7 sene boyunca benim belediye ile her hangi bir problemim, her hangi bir sorunum yoktu. Ben ta ki askere gittikten sonra ve hatta iş çıkış kağıdına imza at dediler atmadım. Askerden dönüş yaptığımda hemen işe başlayayım diye düşünerek imza atmadım. Askerdeyken edindiğim bilgilere göre arkadaşlarım bana dediler ki, Bağlar Belediyesi benim yerime 25 bin lira karşılığında bir kişiyi işe almış o dönemde eski başkan teröristin kız kardeşi Birsen Kaya Akat'tı. Benim yerime adam aldığını duyduğum gibi direkt orada askerdeyken komutanlarıma bu durumu bildirdim. Daha sonra bu olayı mahkemeye verdim. Onunla görüştüğüm esnada bana dedi ki, 'Ben kesinlikle seni işe almam. Git kanun mahkemeler seni işe alsın.' Bende kalktım Diyarbakır Valiliğine kimseyi de şikayet etmemişim. Şunu veya bunu yapmamışım. Diyarbakır Valiliğine sadece iki örnekleme yaptım. Yani ailesinde terörist olan kadro alacak, fakat bende vatani görevimi yerine getirmişim diye kadro alamayacağım" dedi.

"Amirlerim mobbing uyguladı"

Valiliğe iki örnekleme yaptığı dilekçenin gizlilik ibaresi olmadan olduğu gibi Bağlar Belediyesi Başkanı Birsen Kaya Akat'a gönderildiğini belirten Sercan Deniz, "Valilik'te normalde resmi kanallarla evrakı göndermiş fakat gizlilik taşıması gereken bir evrakı üzerine gizlilik ibaresi yazmadan direkt gönderdiğinden dolayı askerden geldiğim gibi ilk üç ay kadromu aldım. Benim bu dilekçemi duyan şeflerim, amirlerim üzerime mobbing uyguladılar. Hatta benim şefim beni aradığı saate sabahleyin tam iş başı yaptığım anda beni aradığında kendisinin makam aracına bindim. Makam aracında bana dediği şudur, "Biz başkasına bir bakıyoruz, sana bin bakıyoruz" diyerek açıkça mobbing uyguladı. Tek taraflı olarak iş akdimi fesih ediyorlar. O dönemde de Birsen Kaya Akat'tın hiçbir imza yetkisi yoktu. Tazminat bile vermediler. İşimi geri istiyorum, bana yardımcı olsunlar" diye konuştu.