HDP Malatya Eş Başkanı Alataş gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP Malatya Eş Başkanı Alataş gözaltına alındı - Son Dakika

HDP Malatya Eş Başkanı Alataş gözaltına alındı

6 saat önce

Malatya merkezli 3 ilde yapılan operasyonda HDP Malatya Eş Başkanı Fatma Alataş'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

HDP Malatya Eş Başkanı Alataş gözaltına alındı, System.String[]

Malatya merkezli 3 ilde yapılan operasyonda HDP Malatya Eş Başkanı Fatma Alataş'ın da aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce Malatya merkezli İstanbul ve Kahramanmaraş illerinde PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı yapılanma içerisinde bulundukları ve terör örgütü lehine düzenlenen eylem ve protestolara katıldıkları tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda Malatya'da 9, İstanbul'da 1 ve Kahramanmaraş'ta 1 olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, gözaltına alınanlar arasında HDP Malatya Eş Başkanı Fatma Alataş'ın da bulunduğu belirtildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, İstanbul, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Üç yıldır evden çıkamayan 201 kiloluk kadın için bakanlık devreye girdi
Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım Nakliyeci kılığına giren hırsızlar yakalandı Zalim İstanbul dizisinin yeni yönetmeni Gökçen Usta oldu

Son Dakika Haberleri
21:04 Trump'ın eski kampanya danışmanına Rusya soruşturmasında 45 gün hapis - Son Dakika
20:56 İngiltere Başbakanı Boris Johnson: "Bu parlamento öncekine göre çok daha iyi" - Son Dakika
20:56 Bursa'da otomobilin çarptığı yaya öldü - Son Dakika
20:52 Kızılırmak Havzası Havza Yönetim Heyeti Toplantısı - Son Dakika
20:50 Türksat AŞ Genel Müdürü Şen: "Gençlere başarılarını katlayacağı ortamı sunmaya hazırız" - Son Dakika
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Son Dakika
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:06:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP Malatya Eş Başkanı Alataş gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]