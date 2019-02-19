Son Dakika Haberleri: Hdp Mardin İl Başkanı Ali Sincar Tutuklandı

Hdp Mardin İl Başkanı Ali Sincar Tutuklandı

1 saat önce

HDP Mardin İl Başkanı Ali Sincar tutuklandıMARDİN - Mardin'de, HDP Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısında terör örgütünü öven marş okudukları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 kişiden HDP Mardin İl Başkanı Ali Sincar tutuklandı, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hdp Mardin İl Başkanı Ali Sincar Tutuklandı, System.String[]
HDP Mardin İl Başkanı Ali Sincar tutuklandı

MARDİN - Mardin'de, HDP Belediye Başkan adayları tanıtım toplantısında terör örgütünü öven marş okudukları gerekçesiyle gözaltına alınan 14 kişiden HDP Mardin İl Başkanı Ali Sincar tutuklandı, diğer şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yaklaşık 20 gün önce HDP tarafından gerçekleştirilen aday tanıtım töreninde terör örgütünü övücü marş okudukları ve terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 14 kişi gözaltına alınmıştı. Dün Mardin Adliyesi'ne getirilen zanlılardan HDP İl Başkanı Ali Sincar hakkında tutuklama kararı verildi. Diğer 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:02 Kaynak: İHA

Sincar Dağı, Mardin, Halkların Demokratik Partisi, 3. Sayfa
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