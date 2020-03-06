HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı - Son Dakika

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HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı
6 saat önce
Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:55 Kaynak: İHA
Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 29 Şubat'ta Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen HDP İl Başkanı Ağaoğlu ile 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
(Selman Güneş/İHA)
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