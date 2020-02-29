HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ve 10 şüpheliye terör operasyonunda gözaltı - Son Dakika

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HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ve 10 şüpheliye terör operasyonunda gözaltı
6 saat önce
Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:36 Kaynak: AA
Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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