HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ve 10 şüpheliye terör operasyonunda gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ve 10 şüpheliye terör operasyonunda gözaltı - Son Dakika

HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ve 10 şüpheliye terör operasyonunda gözaltı

6 saat önce

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ve 10 şüpheliye terör operasyonunda gözaltı, System.String[]

Mardin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Perihan Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kızıltepe ve Artuklu ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.


Operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Ağaoğlu'nun da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.


Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Halkların Demokratik Partisi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'dan "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" diyenlere yanıt: Terör örgütlerine teslim mi olalım?
Terör örgütü YPG/PKK'nın kanlı saldırı planı TSK tarafından engellendi TSK'ya ait SİHA'lar, rejim konvoyunu vurdu: 26 ölü Rus haber ajansı Sputnik International'dan skandal haber! Hatay için "çalıntı bölge" dediler

Son Dakika Haberleri
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak
17:03 45. Cesar Sinema Ödülleri sahiplerini

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 23:57:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu ve 10 şüpheliye terör operasyonunda gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]