HDP Mardin İl Eşbaşkanı Ağaoğlu'na terör gözaltısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP Mardin İl Eşbaşkanı Ağaoğlu'na terör gözaltısı - Son Dakika

HDP Mardin İl Eşbaşkanı Ağaoğlu'na terör gözaltısı

6 saat önce

HDP Mardin İl Eşbaşkanı Perihan Ağaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

HDP Mardin İl Eşbaşkanı Ağaoğlu'na terör gözaltısı, System.String[]

HDP Mardin İl Eşbaşkanı Perihan Ağaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah operasyon başlattı. Terör örgütüne destek verdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, 5 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Operasyonda HDP İl Eşbaşkanı Perihan Ağaoğlu ile İl eski Eşbaşkanı Musa Alkan, avukat Ali Kahraman, Mehmet Ülger ve Mehmet Dengiz gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Halkların Demokratik Partisi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:49 Kaynak: DHA
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