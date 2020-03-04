HDP Meclis grubunda yeni görev dağılımı - Son Dakika
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HDP Meclis grubunda yeni görev dağılımı

6 saat önce

HDP, TBMM Başkanvekilliği için Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'u belirlerken, grup başkanvekilliğine ise Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş getirildi.

HDP Meclis grubunda yeni görev dağılımı, System.String[]

HDP, TBMM Başkanvekilliği için Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'u belirlerken, grup başkanvekilliğine ise Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş getirildi.

HDP Grup Yönetimi, Mithat Sancar'ın eş genel başkanlığa seçilmesinin ardından boşalan TBMM Başkanvekilliği adayını ve yeni grup yönetimini belirlemek üzere toplandı.

Alınan kararlara ilişkin HDP'den yapılan açıklamada, TBMM Başkanvekilliği için HDP Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş'un belirlendiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'ın yerine de Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın grup başkanvekili olarak görevlendirildiği açıklandı.

Halkların Demokratik Partisi, Nimetullah Erdoğmuş, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 07:10 Kaynak: AA
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