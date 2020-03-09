HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan Açıklaması - Son Dakika

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan Açıklaması

7 saat önce

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, gazetecilerin, özgür basının sesini kısmak için tutuklandığını öne sürdü.

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan Açıklaması, System.String[]

HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, gazetecilerin, özgür basının sesini kısmak için tutuklandığını öne sürdü.

Turan, HDP İstanbul milletvekilleri Ali Kenanoğlu ve Erol Katırcıoğlu ile Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Yeni Yaşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Çelik, Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser ve Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel'in, şehit olan MİT mensubunun kimlik bilgilerinin ifşa edilmesi soruşturması kapsamında tutuklanmasının "hukuk garabeti" olduğunu savundu.

Turan, tutuklamaların, "özgür basının sesini kısmak, gerçeklerin duyulmasını önlemek için yapıldığını" iddia etti.

Yeni Yaşam gazetesinin imtiyaz sahibi olduğunu belirterek, halkın sesi ve vicdanı olmayı sürdüreceklerini söyleyen Turan, "Gazetemizin çeşitli kademelerinde görev alan arkadaşlarımızı cezaevlerine atarak sindirmeye çalışanlar bilsinler ki ne onları girdikleri yoldan döndürmek ne de onların yerini dolduracak arkadaşlarımızın gözünü korkutmak mümkündür. Yeni Yaşam Gazetesi olarak yolumuza dimdik devam ediyoruz, edeceğiz." diye konuştu.

Turan, gazeteciliğin suç olmadığını dile getirerek, "Arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır." dedi.

Halkların Demokratik Partisi, Rıdvan Turan, Milletvekili, Mersin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:02 Kaynak: AA
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