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HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nu dolandırılan dolandırıcılar:: Siz iyi bir insanmışsınız - Son Dakika

HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nu dolandırılan dolandırıcılar:: Siz iyi bir insanmışsınız

05.02.2022 13:29
HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nu dolandırılan dolandırıcılar:: Siz iyi bir insanmışsınız

Ailesiyle birlikte uygun fiyatlı tatil yapmak isteyen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun başı dolandırıcılarla derde girdi. Dolandırıcılar önce 8 bin TL'sini aldıkları Gergerlioğlu'nu arayarak "Siz iyi bir insanmışsınız, size bunu yaptığımız için özür dileriz" dedi. Daha sonra parayı geri ödemek için hesap bilgileri isteyen dolandırıcılar, parayı yine göndermedi. Gergerlioğlu da adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 20 Ağustos 2021'de ailesiyle tatil yapmak amacıyla internet üzerinden araştırma yaptı. Antalya'da bir tatil köyünün sitesine giren Gergerlioğlu, otel yetkilileriyle rezervasyon yapmak için irtibat kurdu. Otel yetkilisi olduğunu söyleyen kişilerin verdiği banka hesabına 8 bin lira para gönderen Gergerlioğlu, bir gün sonra telefonla arandı.

"SİZE BUNU YAPTIĞIMIZ İÇİN ÖZÜR DİLERİZ"

Cep telefonundan arayan kişiler, "Siz iyi bir insanmışsınız, size bunu yaptığımız için özür dileriz" diyerek geri ödeme için banka hesap bilgilerini istedi. Ancak para geri ödenmedi. Bu konuşma üzerine dolandırıldığını anlayan Ömer Faruk Gergerlioğlu, söz konusu tatil köyü yetkilileriyle görüştü.

İNDİRİM BAHANESİYLE REKLAM YAPTILAR

Otel yetkilileri, sosyal medya üzerinde şirketlerinin ismi kullanılarak indirim bahanesiyle çok sayıda vatandaşın dolandırıldığını, bu konuda suç duyurusunda bulunduklarını söylemeleri üzerine milletvekili Gergerlioğlu da adli makamlara başvurdu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kocaeli'nden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmek üzere yapılan suç duyurusunda bulunan Gergerlioğlu, kendisini arayan dolandırıcıların yakalanarak cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı suça konu paranın Ümraniye'de bir banka şubesinden temin edildiği gerekçesiyle dosyaya yetkisizlik kararı verdi. Soruşturma devam ediyor.

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Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milletvekili, Kocaeli, Banka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nu dolandırılan dolandırıcılar:: Siz iyi bir insanmışsınız - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nu dolandırılan dolandırıcılar:: Siz iyi bir insanmışsınız - Son Dakika
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