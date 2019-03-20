Hdp Milletvekili Sürücü'ye 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası
1 saat önce
HDP Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü, 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan yargılandığı davada, 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
HDP Şanlıurfa Milletvekili
Ayşe Sürücü, 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan yargılandığı davada, 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Halkların Demokratik Partisi
(HDP) Şanlıurfa Milletvekili Ayşe Sürücü'nün, '2911 sayılı gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet etmek' suçlaması ile yargılandığı davanın karar duruşması, Şanlıurfa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Halfeti
Belediyesi'nin 8 Mart
2016 tarihinde açtığı Sara Kadın Merkezi'nin etkinliğine katıldığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Sürücü, duruşmaya katılmadı. Sürücü'nün avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, savcısı esas hakkında mütalaasında, sanığın 8 Mart 2016'da Şanlıurfa Valiliği tarafından yasaklanan eylem ve etkinliklere katıldığını belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Sürücü'ye 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçundan 1 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verdi. Cezayı ertelemeyen mahkeme, istinaf yolunu açık bıraktı.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:10 Kaynak: DHA
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