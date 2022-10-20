Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında arama kararı bulunan Mustafa Tosun'un Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde olduğunu belirledi. Dün yapılan baskında, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında arama kararı çıkarılan Mustafa Tosun, yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Tosun, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından bugün Kocaeli Adliyesi 'ne sevk edildi.( DHA )

Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Mustafa Tosun, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › HDP MİLLETVEKİLİNİN ESKİ EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.