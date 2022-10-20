HDP MİLLETVEKİLİNİN ESKİ EŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan eski eşi Mustafa Tosun, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yakalanırken, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında arama kararı bulunan Mustafa Tosun'un Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde olduğunu belirledi. Dün yapılan baskında, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında arama kararı çıkarılan Mustafa Tosun, yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Tosun, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından bugün Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.(DHA)
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