HDP milletvekilinin eski eşi gözaltında

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında arama kararı bulunan Mustafa Tosun'un Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde olduğunu saptadı. Belirlenen adrese yapılan baskında, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında arama kararı çıkarılan Mustafa Tosun, yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Tosun işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA

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