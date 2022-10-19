HDP milletvekilinin eski eşi gözaltında - Son Dakika
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HDP milletvekilinin eski eşi gözaltında

19.10.2022 21:13
HDP milletvekilinin eski eşi gözaltında

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan eski eşi Mustafa Tosun, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yakalandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan eski eşi Mustafa Tosun, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yakalandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında arama kararı bulunan Mustafa Tosun'un Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde olduğunu saptadı. Belirlenen adrese yapılan baskında, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında arama kararı çıkarılan Mustafa Tosun, yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Tosun işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.


Kaynak: DHA
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