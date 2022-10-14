HDP'li vekilleri taşıyan araç taksiyle çarpıştı: 1 ölü

ANKARA - Ankara'da Halkların Demokrat Partisi milletvekillerini taşıyan araç, ticari taksi ile çarpıştı. Taksi şoförünün hayatını kaybettiği kazada 3 HDP'li vekil hafif yaralandı.

Olay, Emek 4. Cadde ile Ziyabey Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, HDP'li Milletvekilleri Ömer Öcalan, Dersim Dağ ve Nusrettin Maçin'i havaalanına götürmekte olan araç, Soner Özenç idaresindeki 06 T 5150 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ağır yaralı bir şekilde hastaneye götürülen taksi şoförü Özenç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayı hafif sıyırıklarla atlatan 3 HDP'li vekilin ise sağlık durumlarının iyi olduğu aktarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.