Hdp Mitinginde Eski Milletvekilline Gözaltı
1 saat önce
ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde HDP ilçe teşkilatınca düzenlenen mitingde konuşan eski HEP Milletvekili Selim Sadak, polis tarafından gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'nın Viranşehir
ilçesinde HDP ilçe teşkilatınca düzenlenen mitingde konuşan eski HEP Milletvekili Selim Sadak
, polis tarafından gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Şırnak
Mahallesi'nde bulunan alanda düzenlenen mitinge HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
, eski HEP Milletvekili ve eski Siirt
Belediye Başkanı Selim Sadak ve partililer katıldı. Mitingde Selim Sadak'tan sonra Sezai Temelli'de partililere seslendi. Konuşmaların tamamlanmasının ardından partililer miting alanından ayrılırken, Selim Sadak yaptığı konuşmada 'terör propagandası' yaptığı gerekçesiyle sivil polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
- Şanlıurfa
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:58 Kaynak: DHA
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