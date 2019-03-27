Hdp Mitinginde Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyede
16 dakika önce
İZMİT'te düzenlenen HDP mitinginde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
İZMİT'te düzenlenen HDP mitinginde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.
Geçen pazar günü, İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen HDP mitinginde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Polisin slogan atan 2 kişiyi gözaltına alması sonrasında mitinge katılanlar ile ekipler arasında arbede çıktı. Polis, mitingde bölücübaşı lehine slogan atan toplam 8 kişiyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:49 Kaynak: DHA
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