Hdp Mitinginde Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyede

İZMİT'te düzenlenen HDP mitinginde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.



Geçen pazar günü, İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen HDP mitinginde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Polisin slogan atan 2 kişiyi gözaltına alması sonrasında mitinge katılanlar ile ekipler arasında arbede çıktı. Polis, mitingde bölücübaşı lehine slogan atan toplam 8 kişiyi gözaltına aldı.



Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - Kocaeli

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