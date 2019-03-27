Son Dakika Haberleri: Hdp Mitinginde Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyede

Hdp Mitinginde Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyede

16 dakika önce

İZMİT'te düzenlenen HDP mitinginde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Hdp Mitinginde Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyede, System.String[]
İZMİT'te düzenlenen HDP mitinginde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi, adliyeye sevk edildi.

Geçen pazar günü, İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen HDP mitinginde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Polisin slogan atan 2 kişiyi gözaltına alması sonrasında mitinge katılanlar ile ekipler arasında arbede çıktı. Polis, mitingde bölücübaşı lehine slogan atan toplam 8 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:49 Kaynak: DHA

PKK, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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