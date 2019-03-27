Hdp Mitinginde Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyede (2)
1 saat önce
7 KİŞİ TUTUKLANDIİzmit'te HDP'nin pazar günü düzenlediği mitingde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden 1'i emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 7 kişi ise sevk edildikleri adliyede nöbetçi...
7 KİŞİ TUTUKLANDI İzmit
'te HDP
'nin pazar günü düzenlediği mitingde PKK
terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan
lehine slogan attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişiden 1'i emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 7 kişi ise sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 06:32 Kaynak: DHA
PKK Elebaşlarından Rıza Altun Nokta Atışıyla Vuruldu! İşte Operasyon Anının Görüntüleri
31 Mart Seçimlerinde Liderlerin Oy Kullanacağı Yerler Belli Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunu Yapan Bizi Defterinden Silmiş Demektir
Son Dakika! Göçmenler Libya Açıklarında Kendilerini Kurtaran Gemiyi Kaçırdı