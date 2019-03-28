Hdp Mitinginde Gözaltına Alınan 8 Kişi Adliyeye Sevk Edildi
44 dakika önce
HDP mitinginde gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildiKOCAELİ - HDP'nin Kocaeli mitinginde terörist elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar attığı belirlenerek gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
HDP
mitinginde gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi
KOCAELİ - HDP'nin Kocaeli
mitinginde terörist elebaşı Abdullah Öcalan
lehine sloganlar attığı belirlenerek gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Olay, İzmit
'te bulunan Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen HDP mitinginde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre HDP tarafından düzenlenen mitinge şahıslar arasında PKK
terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atılmaya başlandı. Olaya müdahale eden polis ekipleri tarafından miting sırasında 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Miting sonrasında da Öcalan lehine slogan attıkları belirlenen 5 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı. Aralarında mitingin sunucusunun da olduğu 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi
'ne sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:05 Kaynak: İHA
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