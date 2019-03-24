Son Dakika Haberleri: Hdp Mitinginde Slogan Atan 8 Kişi Gözaltına Alındı (2)

Hdp Mitinginde Slogan Atan 8 Kişi Gözaltına Alındı (2)

58 dakika önce

6 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDIİzmit'te yaşanan arbedenin ardından yaklaşık 1 saat daha süren HDP mitinginde 6 kişi daha gözaltına alındı.

Hdp Mitinginde Slogan Atan 8 Kişi Gözaltına Alındı (2), System.String[]
6 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

İzmit'te yaşanan arbedenin ardından yaklaşık 1 saat daha süren HDP mitinginde 6 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin mitingde yaşanan 'saygı duruşu' adı altında PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atma olayına karıştıkları belirlendi.

Son gözaltılar ile birlikte miting sırasında gözaltına alınanların sayısı 8'e ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:24 Kaynak: DHA

İzmit, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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