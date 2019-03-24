Hdp Mitinginde Slogan Atan 8 Kişi Gözaltına Alındı (2)
58 dakika önce
6 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDIİzmit'te yaşanan arbedenin ardından yaklaşık 1 saat daha süren HDP mitinginde 6 kişi daha gözaltına alındı.
6 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI İzmit
'te yaşanan arbedenin ardından yaklaşık 1 saat daha süren HDP
mitinginde 6 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin mitingde yaşanan 'saygı duruşu' adı altında PKK
terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan
lehine slogan atma olayına karıştıkları belirlendi.
Son gözaltılar ile birlikte miting sırasında gözaltına alınanların sayısı 8'e ulaştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:24 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Projelerini Tek Tek Sıraladı
Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek
İmamoğlu, Yenikapı Mitingi Düzenlendiği Esnada Elindeki Son Anketi Duyurdu
Yenikapı Mitinginde Konuşan Erdoğan, Alandaki Kişi Sayısını Açıkladı