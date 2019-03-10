Hdp Mitinginde "Terör Propagandası" Gözaltısı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen HDP mitinginde aralarında eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da bulunduğu 3 kişi, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen HDP mitinginde aralarında eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da bulunduğu 3 kişi, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.



HDP İlçe Başkanlığı tarafından Demirci yolundaki meydanda düzenlenen mitinge katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak birer konuşma yaptı.



Mitingin ardından polis ekipleri, Sadak'ı ve beraberindeki 2 kişiyi terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.



Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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