Hdp Mitinginde "Terör Propagandası" Gözaltısı
59 dakika önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen HDP mitinginde aralarında eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da bulunduğu 3 kişi, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde düzenlenen HDP
mitinginde aralarında eski Siirt
Belediye Başkanı Selim Sadak
'ın da bulunduğu 3 kişi, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
HDP İlçe Başkanlığı tarafından Demirci yolundaki meydanda düzenlenen mitinge katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli
ile eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak birer konuşma yaptı.
Mitingin ardından polis ekipleri, Sadak'ı ve beraberindeki 2 kişiyi terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:07 Kaynak: AA
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