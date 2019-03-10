Son Dakika Haberleri: Hdp Mitinginde "Terör Propagandası" Gözaltısı

Hdp Mitinginde "Terör Propagandası" Gözaltısı

59 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen HDP mitinginde aralarında eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da bulunduğu 3 kişi, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen HDP mitinginde aralarında eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da bulunduğu 3 kişi, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.

HDP İlçe Başkanlığı tarafından Demirci yolundaki meydanda düzenlenen mitinge katılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak birer konuşma yaptı.

Mitingin ardından polis ekipleri, Sadak'ı ve beraberindeki 2 kişiyi terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 07:07 Kaynak: AA

Selim Sadak, Siirt, Halkların Demokratik Partisi, Politika
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