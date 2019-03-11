Hdp Mitinginde Terör Propagandası Yapılması
32 dakika önce
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün düzenlenen HDP mitinginde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı daha gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün düzenlenen HDP mitinginde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı daha gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, HDP İlçe Başkanlığınca Demirci yolundaki meydanda HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla düzenlenen mitingde, 4 kişinin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi.
Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
Dünkü mitingin ardından eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:06 Kaynak: AA
HDP'nin Nevruz Programı Belli Oldu! İşte Kutlanacak Yerler
12 İli Kapsayan Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar Çıktı
MHP'li Cemal Enginyurt'tan Kriz Çıkaracak Sözler: 1 Aydır Ampulün Altında Konuşuyorum
Anne, İki Çocuğuyla Birlikte Alevlerin Ortasında Kaldı