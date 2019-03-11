Son Dakika Haberleri: Hdp Mitinginde Terör Propagandası Yapılması

Hdp Mitinginde Terör Propagandası Yapılması

32 dakika önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün düzenlenen HDP mitinginde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı daha gözaltına alındı.

Hdp Mitinginde Terör Propagandası Yapılması, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dün düzenlenen HDP mitinginde terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı daha gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, HDP İlçe Başkanlığınca Demirci yolundaki meydanda HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla düzenlenen mitingde, 4 kişinin terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını belirledi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

Dünkü mitingin ardından eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:06 Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, Halkların Demokratik Partisi, Güncel
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