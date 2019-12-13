HDP mitingine saldırı davası karara bağlandı - Son Dakika

HDP mitingine saldırı davası karara bağlandı
7 saat önce
HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'teki mitinginde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin davada 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:10 Kaynak: İHA
HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'teki mitinginde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin davada 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
(İHA)
Son Dakika Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet Cadde ortasında, en kalabalık saatte kurşun yağdırdı! Vurulan şahıs kurtarılamadı Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenledi "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz