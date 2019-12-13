HDP mitingine saldırı davası karara bağlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP mitingine saldırı davası karara bağlandı - Son Dakika

HDP mitingine saldırı davası karara bağlandı

7 saat önce

HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'teki mitinginde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin davada 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

HDP mitingine saldırı davası karara bağlandı, System.String[]

HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'teki mitinginde gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin davada 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

(İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet
Cadde ortasında, en kalabalık saatte kurşun yağdırdı! Vurulan şahıs kurtarılamadı Libya'da Hafter'e bağlı uçaklar Misrata Hava Kuvvetleri Koleji'ne saldırı düzenledi "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz

Son Dakika Haberleri
01:06 Ankara merkezli oto hırsızlığı operasyonunda 7 gözaltı - Son Dakika
01:05 Sahte evrak çetesine operasyon - Son Dakika
00:58 Bolu'da babası tarafından av tüfeğiyle vurulan genç öldü - Son Dakika
00:56 Baykan'da pkk'lı teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildi - Son Dakika
00:56 Pancar yüklü kamyon devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı - Son Dakika
00:09 "Karadenizlilerin burnu küçülecek" diyen Prof. Dr. Kadıoğlu'na Karadenizlilerden cevap: Burnumuzdan memnunuz - Son Dakika
23:15 Antidepresan için eczanelerin camlarını kıran saldırgan kamerada - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 01:18:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: HDP mitingine saldırı davası karara bağlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]