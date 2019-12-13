HDP mitingine yönelik saldırı davasında karar - Son Dakika
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HDP mitingine yönelik saldırı davasında karar

6 saat önce

HDP'nin Diyarbakır'da düzenlediği mitinge DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin açılan davada karar açıklandı.

HDP mitingine yönelik saldırı davasında karar, System.String[]

HDP'nin Diyarbakır'da düzenlediği mitinge DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı terör saldırısına ilişkin açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 349 yıl 4'er ay hapis cezası verdi.

HDP'nin Diyarbakır'da 5 Haziran 2015'de düzenlediği mitinge terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında 4 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi ise yaralanmıştı. Saldırıya yönelik 5 sanık hakkında açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledildi. Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı son sözleri soruldu. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar İsmail Korkmaz, Orhan Gönder ve Mustafa Kılınç'a, 4 kişiyi öldürmek suçundan 4'er kez, anayasal düzeni ihlal etme suçundan da 1'er kez olmak üzere toplam 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Söz konusu 4 sanığa, ayrıca 104 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme suçundan bin 768'er yıl, 112 kişiyi yaralama suçundan bin 568'er yıl, tehlikeli madde bulundurma suçundan da 13 yıl 4'er ay hapis cezası verildi.

Tutuksuz sanık Burhan Gök'ün tüm suçlardan beratine karar veren mahkeme, firari sanık İlhami Balı'nın dosyasının ise ayrılmasına hükmetti.

(Abdullah Sarica/İHA)

Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 07:00 Kaynak: İHA
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