Son Dakika Haberleri: Hdp, Muğla Büyükşehir ve 8 İlçedeki Adaylarını Çekti

Hdp, Muğla Büyükşehir ve 8 İlçedeki Adaylarını Çekti

1 saat önce

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Muğla İl Eş Başkanı Yılmaz Yüksel, kentte Büyükşehir, Bodrum, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Menteşe, Ortaca ve Ula ilçelerindeki adaylarını geri çektiklerini söyledi.

Hdp, Muğla Büyükşehir ve 8 İlçedeki Adaylarını Çekti, System.String[]
HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Muğla İl Eş Başkanı Yılmaz Yüksel, kentte Büyükşehir, Bodrum, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Menteşe, Ortaca ve Ula ilçelerindeki adaylarını geri çektiklerini söyledi. Yüksel, hangi partiyi destekleyecekleri konusunda genel merkezlerinin karanını beklediklerini söyledi.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Muğla'da AK Parti'den Mehmet Nil Hıdır, CHP'den Osman Gürün, DP'den Mehmet Kocadon ve bağımsız olarak da Behçet Saatcı yarışacak. HDP ise Muğla ve ilçelerinde yarıştan çekildi. HDP Muğla İl Eş Başkanı Yılmaz Yüksel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Muğla'da Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Polat dahil, Bodrum, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Menteşe, Ortaca ile Ula ilçelerindeki adaylarımızı çektik. Datça, Fethiye, Seydikemer, Yatağan ve Kavaklıdere'de zaten adayımız yoktu. Adaylarımızı geri çekmemizin nedeni AK Parti- MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na tepki göstermek. CHP'yi destekleyeceğimiz kesinleşmiş bir şey değil. Bunun kararını Genel Merkezimiz verecek" dedi. - Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:13 Kaynak: DHA

Dalaman, Bodrum, Halkların Demokratik Partisi, Muğla, Politika
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