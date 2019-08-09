Son Dakika Haberleri: HDP Muş İl Başkanı gözaltında
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HDP Muş İl Başkanı gözaltında

46 dakika önce

MUŞ'ta polis ekiplerince düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP İl Başkanı Ferhat Çakı'nın da yer aldığı 3 kişi gözaltına alındı.

HDP Muş İl Başkanı gözaltında, System.String[]
MUŞ'ta polis ekiplerince düzenlenen PKK/KCK operasyonunda aralarında HDP İl Başkanı Ferhat Çakı'nın da yer aldığı 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanması için çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği operasyonda, HDP İl Başkanı Ferhat Çakı, İl Eş Başkanı Muhlise Karagüzel ile parti üyesi Kutbettin Çelik gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.


Halkların Demokratik Partisi, Polis, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:32 Kaynak: DHA
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