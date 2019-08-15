Son Dakika Haberleri: HDP Muş İl Başkanı ve eş başkanı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

HDP Muş İl Başkanı ve eş başkanı tutuklandı

1 saat önce

Muş'ta PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Ferhat Çakı ve Eş Başkanı Muhlise Karagüzel tutuklandı.

HDP Muş İl Başkanı ve eş başkanı tutuklandı, System.String[]
Muş'ta PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Ferhat Çakı ve Eş Başkanı Muhlise Karagüzel tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik icra edilen operasyonda HDP İl Başkanı Ferhat Çakı, Eş Başkanı Muhlise Karagüzel ile parti üyesi Kutbettin Çelik gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada şüphelilerden HDP İl Başkanı Ferhat Çakı ve Eş Başkanı Muhlise Karagüzel tutuklanırken, parti üyesi Kutbettin Çelik'in ise serbest bırakıldığı öğrenildi. - MUŞ
Halkların Demokratik Partisi, PKK, Muş, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


HDP Muş İl Başkanı Ferhat Çakı PKK/KCK operasyonunda tutuklandı
İki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 16 yaşındaki çocuk kendi babasını öldürdü! Aşırı sürat yapan ehliyetsiz sürücü, yaşlı adamı canından ediyordu Faytona sürülen atın içler acısı hali kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 17:02:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: HDP Muş İl Başkanı ve eş başkanı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]