HDP Muş Milletvekili Işık'a uzaklaştırma kararı iddiası - Son Dakika

HDP Muş Milletvekili Işık'a uzaklaştırma kararı iddiası
HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'a eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Ebru Işık'ın şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı verildiği iddia edildi.
HDP Muş Milletvekili Mensur Işık'a eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle Ebru Işık'ın şikayeti üzerine uzaklaştırma kararı verildiği iddia edildi.
Edinilen bilgilere göre, HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, dün gece Dikmen Çankaya bölgesinde bulunan evlerinde öğretmen olan eşi Ebru Işık ile tartıştı. Ebru Işık'ın iddiasına göre Mensur Işık, eşinin gözüne yumruk attı ve darp etti. Mensur Işık, şiddete maruz kalan eşi Ebru Işık'ın tüm ısrarlarına rağmen kendisini doktora götürmedi ve kimse ile iletişim kurmaması için telefonunu da sakladı. Eşinin evden ayrılmasına izin vermeyerek zorla evde tuttuğu öğrenilen Mensur Işık, sabah ağrısının artması üzerine eşini doktora götürmeyi kabul etti. Mensur Işık, Dikmen'de oturmalarına rağmen eşini evine çok uzak olan Etimesgut'taki özel bir hastaneye götürdü. Burada eşinin kendisini muayene eden doktorlardan yardım talep etmesi üzerine hastaneye polis çağrıldı. Ebru Işık'ın eşinden şikayetçi olması üzerine adli mercilere taşınan olayda HDP Muş Milletvekili Mensur Işık hakkında uzaklaştırma kararı verildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:37 Kaynak: İHA
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