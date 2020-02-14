HDP Muş milletvekili Mensur Işık'a bir birleşim ceza - Son Dakika

HDP Muş milletvekili Mensur Işık'a bir birleşim ceza
6 saat önce
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş milletvekili Mensur Işık'a, TBMM Genel Kurulunda bir birleşime katılmama cezası verildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:17 Kaynak: İHA
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş milletvekili Mensur Işık'a, TBMM Genel Kurulunda bir birleşime katılmama cezası verildi.
TBMM Genel Kurulunda Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili Kanun Teklifi görüşülüyor. HDP Muş milletvekili Mensur Işık'a, kullandığı "Silahlı Kürt muhalifleri ile savaş" cümlesinden dolayı bir birleşim çıkarma cezası verildi. Ayrıca, Işık'ın sözlerinin tutanaklardan çıkarılması oylandı ve kabul edildi. - ANKARA
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