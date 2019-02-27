Hdp Nazilli İlçe Başkanı Çakmakçı'ya Gözaltı
1 saat önce
AYDIN Nazilli'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP İlçe Başkanı Sinan Çakmakçı, gözaltına alındı.
AYDIN Nazilli
'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP İlçe Başkanı Sinan Çakmakçı, gözaltına alındı. Çakmakçı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Nazilli Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde, HDP İlçe Başkanlığı'na operasyon düzenledi. Parti binasında yapılan aramanın ardından evrak, dijital malzeme, çeşitli fotoğraflar ve parti karar defterlerine incelenmek üzere el koyuldu. HDP Nazilli Başkanı Sinan Çakmakçı ise gözaltına alındı. Çakmakçı, götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Polis
, soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:44 Kaynak: DHA
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