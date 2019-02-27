Son Dakika Haberleri: Hdp Nazilli İlçe Başkanı Çakmakçı'ya Gözaltı

Hdp Nazilli İlçe Başkanı Çakmakçı'ya Gözaltı

1 saat önce

AYDIN Nazilli'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP İlçe Başkanı Sinan Çakmakçı, gözaltına alındı.

Hdp Nazilli İlçe Başkanı Çakmakçı'ya Gözaltı, System.String[]
AYDIN Nazilli'de, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, HDP İlçe Başkanı Sinan Çakmakçı, gözaltına alındı. Çakmakçı, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Nazilli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde, HDP İlçe Başkanlığı'na operasyon düzenledi. Parti binasında yapılan aramanın ardından evrak, dijital malzeme, çeşitli fotoğraflar ve parti karar defterlerine incelenmek üzere el koyuldu. HDP Nazilli Başkanı Sinan Çakmakçı ise gözaltına alındı. Çakmakçı, götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Polis, soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 05:44 Kaynak: DHA

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