HDP'nin 2015'teki Diyarbakır mitingindeki patlama davasında 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış... - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP'nin 2015'teki Diyarbakır mitingindeki patlama davasında 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış... - Son Dakika

HDP'nin 2015'teki Diyarbakır mitingindeki patlama davasında 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış...

6 saat önce

Diyarbakır'da 7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi öncesinde düzenlenen mitingde, 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

HDP'nin 2015'teki Diyarbakır mitingindeki patlama davasında 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış..., System.String[]

Diyarbakır'da 7 Haziran 2015'teki milletvekili genel seçimi öncesinde düzenlenen mitingde, 4 kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili 3 sanığa 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Güvenlik gerekçesiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya nakledilen davanın Ankara Batı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına sanıklar, taraf avukatları ve müştekiler katıldı.

Önceki celsede beyanı alınamayan müştekiler dinlendi, ardından söz verilen cumhuriyet savcısı, önceki celse sunduğu esasa ilişkin mütalaasını tekrarladı.

Taraf avukatlarının beyanından sonra önceki duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanıkların son sözleri soruldu. Daha sonra mahkeme hükmü açıkladı.

Buna göre sanıklar Orhan Gönder, Mustafa Kılınç ve İsmail Korkmaz'a, 4 kişiyi öldürmek ve anayasal düzeni ihlal suçlarından 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ayrıca söz konusu sanıklar, 104 kişiyi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 1768'er yıl, 112 kişiyi yaralamadan da 1568'er yıla mahkum edildi.

Sanıklar tehlikeli madde bulundurma suçundan ise 13 yıl 4'er ay hapis ve 33 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Mahkeme bu sanıklar hakkında takdir indirimi uygulamadı.

Sanıklardan tutuksuz yargılanan Burhan Gök, bütün suçlamalardan beraat ederken, firari sanık İlhami Balı'nın dosyası ayrıldı.

Milletvekili, Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 06:26 Kaynak: AA
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