HDP'nin 3. Olağan Büyük Konferansı başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel HDP'nin 3. Olağan Büyük Konferansı başladı - Son Dakika

HDP'nin 3. Olağan Büyük Konferansı başladı

7 saat önce

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 3. Olağan Büyük Konferansı, Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin katılımıyla yapılıyor.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) 3. Olağan Büyük Konferansı, Eş Genel Başkanlar Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin katılımıyla yapılıyor.

Buldan, bir oteldeki konferansın açılışında yaptığı konuşmada, toplantıda ülke sorunlarının ele alınmasının yanı sıra demokratik bir çözüm önerilerini de ortaya koyacaklarını söyledi.

Parti olarak büyük hedeflere yürüyeceklerini ifade eden Buldan, "Tekçi, otoriter sistem kendini kalıcı hale getirmeye çalışırken demokrasiden, özgürlükten, adaleten, barıştan ve emekten yana olan herkesin daha fazla güçlenmesi, örgütlenmesi ve demokratik ittifakı büyütmesi gereken bir süreçten geçiyoruz. Demokrasi ve adelet dağıtmayan bir iktidarı toplum çiçeklerle, güllerle karşılamayacaktır. İnanıyorum önümüze konulan ilk sandıkta Türkiye halkları seçimini demokrasiden, barıştan, adaletten yana kullanacaktır." dedi.

Sezai Temelli de Orta Doğu'daki insanların kanı üzerinden siyaset yapanların savaşı kaybedeceğini belirterek, "Güvenlikçi politikalar, otoriter rejimler ve Orta Doğu'da yürütülen vekalet savaşları dünyayı bir felaketin eşiğine getirdi. Dünyayı yapay zekalı makinelere teslim edip Mars'a göç etmeye çalışan yüzde bir mutlu azınlık dünyanın yüzde 99'unu cehenneme çevirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de adalet sisteminin çöktüğünü ve iktidarın hukuku askıya aldığını savunan Temelli, "Cezaevlerinde masum insanlar var. Cezaevlerinin sorunu Türkiye sorunudur. Cezaevlerinin fotoğrafı bugün Türkiye'nin durumunu gösteren en iyi fotoğraftır." diye konuştu.

Konferans, yarın da devam edecek.

HDP'nin 3. Olağan Büyük Konferansı başladı

Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Sezai Temelli, Buldan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:30 Kaynak: AA
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