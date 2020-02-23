HDP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi - Son Dakika
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HDP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi

7 saat önce

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Demokrasiden, adaletten, toplumsal barıştan, birlikte yaşamdan, emekten yana olan ve gelecekten yana fikri olan herkesi, tüm partileri demokrasi ittifakına davet ediyoruz.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Demokrasiden, adaletten, toplumsal barıştan, birlikte yaşamdan, emekten yana olan ve gelecekten yana fikri olan herkesi, tüm partileri demokrasi ittifakına davet ediyoruz." dedi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen HDP 4. Olağan Büyük Kongresi'nde, önergeyle divan eş başkanlığına Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç ile HDP Batman Milletvekili Mehmet Ruştu Tiryaki seçildi.

Oruç, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ekonomik, siyasi, ekolojik ve toplumsal anlamda uçurumun dibine geldiğini öne sürdü.

Oruç'un konuşmasının ardından parti çalışmalarına ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ise kapitalizmin büyük bir kriz içerisinde olduğunu, otoriter liderlerin bunu aşmak için her yerde "savaşı" dayattığını ileri sürdü.

Demokratik bir iktidarı Türkiye halklarıyla buluşturmak için yeni dönemde mücadelelerine devam edeceklerini aktaran Temelli, "Türkiye ve Orta Doğu halklarına demokrasi ve barışı getirmek için demokrasi ittifakında bir araya gelelim diyoruz. Tek adamları ve vesayet odaklarını değil, ilkelerimizi iktidar yapmak için herkesi demokrasi ittifakına katılmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Tüm partileri demokrasi ittifakına davet ediyoruz"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise "Dolmabahçe mutabakatına" işaret ederek, bunun aynı zamanda toplumsal barış mutabakatı olduğunu savundu.

Buldan, hükümet politikalarını eleştirerek, "Karşılarında ezilen halkların ittifakı var. Cizre ile Gezi'nin ittifakı var. İstanbul ile Diyarbakır'ın, İzmir ile Hakkari'nin ittifakı var." dedi.

Demokrasi çağrıları yapmaya devam edeceklerini ifade eden Buldan, "Demokrasiden, adaletten, toplumsal barıştan, birlikte yaşamdan, emekten yana olan ve gelecekten yana fikri olan herkesi, tüm partileri demokrasi ittifakına davet ediyoruz." diye konuştu.

Tüm kimlik ve inançların kendini güvende hissedeceği bir anayasanın yapılması gerektiğini vurgulayan Buldan, "Hiçbir kimliğin, inancın, diğerinden üstün olmadığı eşitler anayasasını yapalım. 1920'de olduğu gibi kurucu bir Meclis oluşturalım ve yeni bir dönem başlatalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kongreden notlar

Kongrede, HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın mesajı okundu.

Avrupa Parlamentosunun bazı üyeleri ile yabancı siyasi parti temsilcilerinin kongreye gönderdikleri video mesajları izletildi.

"Divan eş başkanı" Tulay Hatımoğulları Oruç, kongreye CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Bekin ile çok sayıda siyasi parti ile STK temsilcisinin katıldığını, eski bakanlardan Ali Babacan'ın mesajının da ellerine ulaştığını söyledi.

İstiklal Marşı'nın okunmadığı kongrede sözde "devrim şehitleri" anısına saygı duruşunda bulunuldu.

Eş Genel Başkan adayları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile HDP milletvekilleri toplu olarak girdikleri salonda, katılımcıları selamladı.

Kongreyi yurt dışından da bazı davetliler izledi. Kongrede zaman zaman terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı.

Bazı Avrupa ülkelerinin milletvekilleri ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri kürsüye davet edilerek, fotoğraf çektirildi.

HDP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi

Halkların Demokratik Partisi, Pervin Buldan, Buldan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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