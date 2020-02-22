HDP'nin 4. Olağan Büyük Kongresi yarın yapılacak - Son Dakika

HDP Batman Milletvekili Mehmet Tiryaki, partisinin yarın "cesaretle ve umutla geleceğe yürüyoruz" ana temasıyla yapacağı 4'üncü Olağan Büyük Kongre için gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını bildirdi.

Tiryaki, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kongreye hazırlık çalışmaları hakkında bilgi vermek üzere düzenlediği basın toplantısında, alınan güvenlik önlemlerine değindi.

Bu çerçevede Ankara Emniyet Müdürlüğünün ilgili birimleriyle toplantılar yaptıklarını belirten Mehmet Tiryaki, "Emniyet Müdürlüğü aldığı önlemleri paylaştı. Biz de bir dizi önerimizi sunduk. Büyük oranda mutabakata vardık. Gerekli güvenlik önlemlerinin tamamının alındığını söyleyebilirim." dedi.

Kongreye yurt içi ve dışından davetlilerin de katılacağını ifade eden Tiryaki, "Yurt içinden büyükelçiliklerin tamamına davetiye gönderdik. Başta AB üyesi ülkeler olmak üzere önemli bir bölümünün de temsilcileriyle burada olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Mehmet Tiryaki, kongreye en az 30 bin kişinin katılacağını düşündüklerini kaydetti.