HDP'nin 5. Olağan Kongresi yapılıyor - Son Dakika
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HDP'nin 5. Olağan Kongresi yapılıyor

03.07.2022 15:11
HDP'nin 5. Olağan Kongresi yapılıyor

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı seçimde tutumlarının net olduğunu belirterek, "Kamuoyu önünde açık, şeffaf görüşmeler yapılması halinde tutum belgemizde de belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Cumhurbaşkanlığı seçimde tutumlarının net olduğunu belirterek, "Kamuoyu önünde açık, şeffaf görüşmeler yapılması halinde tutum belgemizde de belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız." dedi.

Sancar, HDP'nin Ankara Spor Salonu'ndaki 5. Olağan Büyük Kongresi'nde, mevcut ittifaklara alternatif olarak "Demokrasi İttifakı"nı inşa etmeye başladıklarını söyledi.

Bu ittifakın geçici ve seçime dönük olmadığını vurgulayan Sancar, şöyle konuştu:

"Seçime bu ittifakla gireceğiz. Hedefimiz halkların, ezilenlerin, dışlananların ortak iradesinin parlamentoda en güçlü şekilde temsil hedefimizde en ufak bir tereddüdümüz yok. Bu yürüyüş bu hedefe doğru ilerlemektedir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yine tutumumuz nettir. Bizler kamuoyu önünde açık, şeffaf görüşmeler yapılması halinde tutum belgemizde de belirttiğimiz ilkeler çerçevesinde müzakerelere ve ortak aday fikrine açığız. Eğer bu çağrımıza karşılık bulamazsak en doğal hakkımız olan seçimlere kendi adayımızla girme seçeneği de güçlü bir seçenek olarak durmaktadır."

"HDP nehri geçmek için köprü olmayacak"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da "Türkiye halkları, kriz iktidarına da restorasyon siyasetine de asla mahkum ve muhtaç değildir." ifadelerini kullanarak, şunları söyledi:

"Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki HDP, salt nehri geçmek üzere yapılan hiçbir siyasi hesapta köprü olmayacaktır. Bizler 'Başka bir yol var' diyoruz. O yol da HDP'nin kararlılıkla savunduğu üçüncü yoldur. Bu da tüm demokrasi güçleriyle birlikte yol alacağımız Türkiye'nin demokrasi ittifakı dediğimiz demokratik ittifaktır."

Notlar

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ile Ağrı Milletvekili Dilan Dirayet Taşdemir'in divan eş başkanlığına seçildiği kongrenin açılışında İstiklal Marşı okunmadı.

Kongreye, Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder, Sırrı Sakık, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş da katıldı.

CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Yeniden Refah Partisi ile çeşitli sendika ve meslek örgütlerinin temsilcilerinin de bulunduğu kongreye mesaj gönderen isimler arasında TEK Parti Genel Başkanı Ahmet Özal da yer aldı.

Pervin Buldan'ın konuşması sırasında yüzü kapalı iki kişinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açma girişimine görevliler engel oldu.

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Kaynak: AA

Halkların Demokratik Partisi, Mithat Sancar, Demokrasi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HDP'nin 5. Olağan Kongresi yapılıyor - Son Dakika

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